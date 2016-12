Rogue One: Forest Whitaker aiutato dal costume nel ruolo di Saw Gerrera

L'attore premio Oscar, interprete del ribelle Saw Gerrera nello spin-off di Star Wars,, ha spiegato in che modo ha instaurato un legame con il suo personaggio e le differenze rispetto alla versione animata Star Wars: le guerre dei Cloni, attribuendo grande importanza al costume indossato.

"I designer sono stati davvero fantastici - afferma Forest Whitaker - e quando ho indossato il costume la prima volta mi sono detto 'Ok, è questo', era piuttosto insolito, un'armatura con un apparato vivente. Nella serie animata è più giovane e mentre la guerra incalza diventa sempre più duro, allenandosi con Obi-Wan e Anakin. Nel film invece è come se Saw venisse isolato dagli altri Ribelli, che lo ritengono troppo estremista. A quel punto inizia a condurre una sua battaglia, affiancato da un gruppo di Ribelli che hanno deciso di seguirlo. Poi capirà invece che per distruggere una macchina capace di annientare l'universo dovrà scendere a compromessi."

Diretto da Gareth Edwards, Rogue One: A Star Wars Story, apprezzato sinora dalla critica, con recensioni entusiaste, e dal pubblico, avendo superato quota 600 milioni di dollari in tutto il mondo, comprende nel cast Felicity Jones, Diego Luna, Ben Mendelsohn, Mads Mikkelsen, Donnie Yen, Jiang Wen e il premio Oscar Forest Whitaker.