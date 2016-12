Rogue One: ecco un nuovo spot TV, superati i 200 milioni di dollari negli USA!

La, in occasione del superamento dei 200 milioni di dollari di incasso al botteghino negli USA, ha rilasciato un nuovo breve spot televisivo per, con alcune scene inedite che non hanno superato il montaggio finale del film. Potete vedere il filmato in calce alla notizia, come sempre subito dopo il salto!

Mentre il film di Gareth Edwards Rogue One: A Star Wars Story continua a registrare nuovi record d’incasso mondiali e negli Stati Uniti, una serie di nuovi spot televisivi sono stati rilasciati anche online, ed evidenziano alcune delle lodi che il film ha ricevuto da parte della critica statunitense. È interessante notare che, in realtà, il trailer presenta un paio di scene che non sono poi state utilizzate nel film completo finito in sala.

Intanto, possiamo anche fornirvi un aggiornamento sulla performance al botteghino di Rogue One. Secondo Deadline, il prequel di Star Wars ha incassato ben 15,5 milioni di dollari ieri, aumentando il suo guadagno a livello nazionale a 205,7 milioni di dollari. A quanto pare questo rende Rogue One il quinto miglior incasso di martedì di tutti i tempi, il che è abbastanza impressionante. Ed ancora deve arrivare il weekend natalizio, di cui si prevede beneficeranno tutti i film attualmente in sala.

Nel cast di Rogue One: A Star Wars Story, abbiamo Felicity Jones nei panni della protagonista Jyn Erso, Diego Luna nel ruolo del capitano Cassian Andor, Riz Ahmed nei panni del pilota Bodhi Rook, Donnie Yen nei panni del guardiano Whill cieco Chirrut Imwe e Jiang Wen in quelli del suo migliore amico Baze Malbus. Mads Mikklesen interpreta il padre di Jyn, Galen Erso, Alan Tudyk interpreta digitalmente il droide K-2SO, Forest Whitaker impersona Saw Gerrera e Ben Mendelsohn è il principale antagonista del film, il direttore Orson Krennic.

Diretto da Gareth Edwards, Rogue One: A Star Wars Story è in tutte le migliori sale cinematografiche italiane già dal 15 Dicembre 2016.