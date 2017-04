Rogue One: due video illustrano alcune delle Easter egg del film

Mentre noi dovremo attendere solo fino a domani, negli Stati Unitiè già disponibile in Blu-ray, il che significa che i fan sono ora liberi di rivedere il film come meglio credono per cercare Easter egg e collegamenti con gli altri film diche potrebbero essersi persi quando hanno visto il film nelle sale.

La Lucasfilm ha deciso di dare una mano in questo senso. Lo studio ha rilasciato due nuovi video presi direttamente dai contenuti speciali della versione Blu-ray di Rogue One: A Star Wars Story, che dettagliano alcuni dei principali Easter egg e delle connessioni che legano la pellicola al vastissimo mondo di Star Wars.

Anche se non ci stupiremmo del fatto che i fan più accaniti siano già riusciti a trovarli tutti, gli Easter egg principali includono: