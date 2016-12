Rogue One domina il box-office natalizio, male Passengers e Assassin's Creed

Come previsto, lo spin-off di Guerre Stellari,, ha vinto anche questo week-end Natalizio al box-office statunitense. Secondo le prime stime, potrebbe chiudere i giorni di festa con 140 milioni di dollari.

Al secondo posto si posiziona molto bene Sing, nuovo film d'animazione della Illumination Entertainment. Sono circa 54 i milioni incassati in questi giorni, per un totale di 75 milioni. Non male per la pellicola d'animazione!

Male, invece, per gli altri due nuovi titoli: Passengers e Assassin's Creed. La pellicola con Chris Pratt e Jennifer Lawrence, costato 120 milioni di dollari, dovrebbe chiudere il week-end tra i 30-40 milioni di dollari; l'adattamento cinematografico del videogame con Michael Fassbender, invece, si assesta sui 23 milioni. In entrambi i casi le recensioni negative ed il passaparola non devono aver aiutato affatto le performance dei due titoli.

Infine da segnalare la commedia Proprio Lui? che chiuderà con circa 14 milioni di dollari.