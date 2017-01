Rogue One: diffusi altri dettagli sulle riprese aggiuntive

è ormai sulla bocca di tutti: nonostante lo scetticismo iniziale il film ha conquistato critica e pubblico.ha recentemente pubblicato un’intervista in cui si racconta qualcosa in più sulle riprese aggiuntive.

Rogue One continua a dominare al botteghino, al momento i suoi incassi ammontano a circa 800 milioni di dollari in poco più di due settimane. Il successo non deve però ingannare: la genesi del film è stata complicata, tanto da richiedere alcune riprese aggiuntive. Ecco cosa hanno dichiarato i montatori del film in proposito:

“La storia era già concettualizzata, ma c’erano alcune scene aggiunte all’inizio, scritte un po’ diversamente. Volevamo sviluppare di più gli altri personaggi, come quello di Cassian e Bodhi. L’introduzione di Cassian, Bodhi che va a vedere Saw, queste sono cose aggiunte successivamente.

Anche Jyn, abbiamo riscritto la sua introduzione. Farla incarcerare ed evadere, con Cassian in missione… così è diventato tutto più un pizzico più potente, più eccitante e interessante”. Infine ecco una piccola chicca: le transizioni di montaggio classiche di Star Wars erano presenti inizialmente, per poi essere rimosse:

“Abbiamo usato tutte le transizioni originali, abbiamo lavorato molto con John Williams, ci sembrava tutto a posto. Quando abbiamo aggiunto tutte le nuove scene, però, ci siamo resi conto che non ne avevamo veramente bisogno. Devo dire che è stato un po’ triste abbandonare le transizioni, ma guardando il prodotto finale non mi mancano affatto, perché ha una dignità tutta sua”.

Potete leggere la nostra recensione di Rogue One: A Star Wars Story qui, restate con noi per tutti gli aggiornamenti!