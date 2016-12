Rogue One: come la ILM ha riportato in vita Peter Cushing nel ruolo di Tarkin

Vi abbiamo svelato come laarrivò a prendere la decisione di realizzare digitalmente il volto diper il ruolo delin. Ma come è stato realizzato il volto digitale dalla), e quali difficoltà ha dovuto superare?

A questa domanda ha provato a rispondere lo Chief Creative Officer della Industrial Light and Magic, John Knoll. Prima di tutto si è dovuto chiedere il permesso dello sfruttamento dell’immagine di Cushing ai suoi eredi. L’attore Guy Henry ha ritratto quindi il personaggio sul set, indossando una speciale attrezzatura per la performance capture, e il suo volto è stato sostituito da una ricreazione digitale di Cushing nel montaggio finale del film. Il team di ILM ha utilizzato dei filmati d’archivio di Una nuova speranza per studiare e simulare i tic facciali di Cushing. "Quando Peter Cushing fa il suono 'aah', non muove il labbro superiore," ha spiegato John Knoll. "Apre solo la mascella circa a metà, e con il labbro inferiore produce una forma squadrata, che espone i suoi denti inferiori". Prima di applicare queste sfumature sul Cushing digitale, il team pensava che la loro creazione assomigliasse più a un parente di Cushing, che non all'attore stesso. Tuttavia, la loro prima regola era che "il realismo superava la somiglianza."

Alcune delle critiche derivanti dall'uso di Cushing in Rogue One riguardavano l’aver aperto le porte ad un utilizzo di attori digitali defunti in altri film. Knoll, tuttavia, ha detto di non preoccuparsene, perché si è trattato solo di una circostanza speciale. "Non credo che questo accada", ha detto Knoll. "L’abbiamo fatto per ragioni di trama molto solide e difendibili. Si tratta di un personaggio che è molto importante per raccontare questo tipo di storia. Inoltre è una cosa estremamente laboriosa e costosa da fare. Non credo che qualcuno si impegnerà in questo genere di cose in maniera massiccia. Aveva un senso solo per questo particolare film."