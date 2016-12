Rogue One: Ben Mendelsohn parla delle diverse versioni di alcune scene

Durante un'intervista a Collider,si è soffermato su alcune scene aggiuntive di, prima pellicola stand-alone dell'universo di Guerre Stellari e spin-off ambientato nel periodo antecedente a ciò che viene raccontato ne Episodio IV: Una nuova speranza, primo capitolo della trilogia originale di Lucas.

L'interprete del direttore Orson Krennic ha dichiarato:"Ci sono state più letture, diversi modi di arrivare in ogni possibile scenario, ci sono enormi differenze in una ventina o trentina di scene con la conseguente enorme modifica di alcune interpretazioni e di alcuni personaggi."

Parte di queste scene è visibile nei trailer e nei materiali diffusi prima dell'uscita del film ed è plausibile pensare che possano essere inseriti poi nella versione blu-ray. Nel frattempo il film continua a mietere consensi, sia dai critici che dal pubblico, come dimostrano i dati al box-office.

Diretto da Gareth Edwards, Rogue One: A Star Wars Story comprende nel cast Felicity Jones, Diego Luna, Ben Mendelsohn, Donnie Yen, Mads Mikkelsen, Alan Tudyk, Riz Ahmed, Jiang Wen e il premio Oscar Forest Whitaker.