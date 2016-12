Dopo una settimana di programmazione in Italia,ha superato quota 350 milioni di dollari in tutto il mondo. Lo spin-off di Guerre Stellari diretto daha incassato 166.8 milioni nel mondo mentre 190.2 milioni in madrepatria.

In questo modo, Rogue One: A Star Wars Story ha già incassato ben 357 milioni di dollari in tutto il mondo. Una cifra incredibile, contando che deve ancora uscire in due mercati importanti come Corea (il 28 dicembre) e Cina (6 gennaio).

Rogue One è ambientato prima degli eventi di Una Nuova Speranza e vede la giovane Jyn Erso (Felicity Jones) ed un gruppo di ribelli affrontare una missione delicata: rubare i piani de La Morte Nera.