Rogue One: alcune fotografie suggeriscono un finale diverso

non ha mai veramente spiegato perchè ha voluto modificare il finale originale di. Alcune fotografie comparse in rete spiegano il perchè, guardiamole insieme e occhio agli spoiler!

Come abbiamo visto ieri, molte delle nuove scene di Rogue One sono state girate per dare più respiro alla caratterizzazione dei personaggi, inserendoli meglio nel contesto e sviluppando il loro background narrativo.



Parlando del finale del film, invece, le risposte non sono state altrettanto esaustive. Per fortuna alcune fotografie emerse online ci forniscono nuovi indizi: nella prima possiamo vedere Jyn e Cassian dopo la battaglia di Scarif, con i piani della Morte Nera nella borsa. In questa foto spicca anche Baze Malbus, vivo, sullo sfondo.



Guardando l'immagine sembra chiaro che i sopravvissuti della battaglia sarebbero dovuti essere molti di più. Le fotografie sono disponibili in fondo alla notizia, dite la vostra nei commenti!