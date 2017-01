Rogue One: A Star Wars Story supera il miliardo al Box Office!

L'ultima pellicola cinematografica nata dalla collaborazione dellacon la, ovvero, ha raggiunto e superato un altro grande record che è riuscita a conquistare con gli ultimi guadagni raccolti in questo fine settimana, totalizzando più di 1 miliardo di dollari ai botteghini.

Il fine settimana appena passato, infatti, ha fatto guadagnare al film un totale di 7 milioni di dollari a livello nazionale e 9 milioni di dollari a livello internazionale per un ricavo globale del weekend di 16 milioni. Ciò significa che il film Rogue One: A Star Wars Story ha ormai guadagnato 512,2 milioni di dollari in Nord America e 499,1 milioni all'estero, per un totale a livello mondiale di 1,011 miliardi di dollari.

La pellicola rappresenta la tredicesima volta che un lungometraggio Disney riesce a raggiungere il traguardo, mentre è il terzo film del mondo di Star Wars ad arrivare a tale record. Inoltre, è la quarta uscita della Disney del 2016 che riesce a guadagnare più di 1 miliardo. Il film si piazza alla prima posizione tra le distribuzioni domestiche del 2016, al settimo posto come distribuzione domestica di tutti i tempi e come quarto rilascio globale del 2016. Il film è costato circa 200 milioni di dollari.