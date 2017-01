Rogue One: A Star Wars Story supera gli 800 milioni di incassi

Il prequel di Star Wars, Rogue One in due settimane ha battuto i record di incassi ed è arrivato a 800 milioni in tutto il mondo. Il film di Gareth Edwards ora punta al miliardo.

Rogue One: A Star Wars Story la scorsa settimana ha superato gli incassi di Captain America: Civil War, incassando 800 milioni di dollari in tutto il mondo, per l'ultimo weekend dell'anno si è piazzato in cima alla lista dei film più visti negli USA. Un record dopo l'altro calcolando che nel corso dello stesso weekend ha raggiunto il terzo posto nella classifica delle pellicole dagli incassi nel 2016.

Il tetto degli 800 milioni è stato superato durante il passato weekend e il team marketing dei Disney Studios ha annunciato con orgoglio la cifra, senza contare che il film deve ancora uscire in Cina, uno dei mercati cinematografici più importanti del mondo. Nonostante sia uscito a fine 2016, il prequel di Star Wars continuerà la sua cavalcata di incassi grazie alla Cina, piazzandosi presumibilmente anche nella TOP 10 del migliori incassi 2017.