Rogue One: A Star Wars Story supera i 600 milioni di dollari d'incasso mondiali

La corsa al botteghino diprosegue inarrestabile, e questo martedì ha aggiunto 22,5 milioni di dollari d’incasso nei soli Stati Uniti e 19,7 milioni di dollari a livello internazionale, con un incasso totale in un solo giorno di 42,2 milioni di dollari al box office mondiale.

Questo significa che il film ha ormai guadagnato 340,6 milioni di dollari in Nord America e 275,3 milioni di dollari all'estero, per un totale a livello mondiale di 615,9 milioni di dollari d’incasso al botteghino! Dopo soli 12 giorni dal rilascio, Rogue One ha infatti superato Suicide Squad (325,1 milioni di dollari) e Batman V Superman (330,4 milioni di dollari) diventando il settimo film col maggior incasso nel 2016 fino ad oggi a livello nazionale.

Il film è uscito in Corea oggi e uscirà in Cina il 6 gennaio, dove ci si aspetta altri ingenti guadagni, visto anche il cast internazionale di cui è composto il film. Qui sotto sono invece elencate le nazioni più remunerative per la pellicola finora, con la triade europea di Regno Unito, Germania e Francia a farla da padroni, mentre l’Italia si piazza al decimo posto:

Regno Unito: 48,9 milioni di dollari

Germania: 26,2 milioni di dollari

Francia: 23,6 milioni di dollari

Australia: 21,6 milioni di dollari

Giappone: 18,0 milioni di dollari

Brasile: 10,2 milioni di dollari

Spagna: 9,8 milioni di dollari

Messico: 9,0 milioni di dollari

Russia: 8,7 milioni di dollari

Italia: 7,5 milioni di dollari

Svezia: 6,2 milioni di dollari

Polonia: 5,0 milioni di dollari

Hong Kong: 4,5 milioni di dollari

Danimarca: 4,3 milioni di dollari

Altri: 71,7 milioni di dollari

Totale: 275,3 milioni di dollari

Diretto da Gareth Edwards, Rogue One: A Star Wars Story ha per protagonista Felicity Jones, a cui si aggiungono le star Diego Luna, Ben Mendelsohn, Donnie Yen, Mads Mikkelsen, Alan Tudyk, Riz Ahmed, Jiang Wen, e Forest Whitaker.

Da The Walt Disney Studios e Lucasfilm arriva il primo dei film spin-off di Star Wars. In un periodo oscuro di conflitti tra Impero e Ribelli, un gruppo di improbabili eroi si uniscono in una missione suicida per rubare i piani della Morte Nera, l’arma di distruzione definitiva dell'Impero.