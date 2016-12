Rogue One: A Star Wars Story, nuovi dati al box-office

La Forza scorre davvero potente in. Lo spin-off della saga di Guerre Stellari si sta rivelando un gran successo di pubblico, e sta dimostrando alla Disney che il piano di 'espandere' il franchise funziona alla grande.

La pellicola ha incassato ad oggi 295.2 milioni di dollari a livello internazionale mentre 358.6 milioni in madrepatria, per un totale di 653.8 milioni di dollari. Questo vuol dire che entro un paio di giorni dovrebbe assestarsi a quota 700 milioni di dollari, il che non è per niente male per il film di Gareth Edwards.

Per i fan della saga, inoltre, segnaliamo che, stando ad un rumor, la data di uscita in home video della pellicola dovrebbe essere fissata per la fine di aprile: ovviamente vi terremo aggiornati.