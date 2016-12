Rogue One: A Star Wars Story, la nostra intervista video a Riz Ahmed

ha rivelato a noi di Everyeye quando è stata inserita la battuta che dà il titolo a. Abbiamo incontrato a londra uno dei ribelli dello spin-off di i>Guerre Stellari. Ecco la nostra intervista video!

Senza spoilerare troppo il nuovo Guerre Stellari, sappiate, nel caso non abbiate ancora visto al cinema Rogue One: A Star Wars Story, che il suo alter ego Bodhi ha un'importanza fondamentale ai fini della trama. Stiamo parlando di Riz Ahmed, uno dei protagonisti del nuovo Star Wars.

La nostra Francesca Tulli lo ha incontrato a Londra, chiedendogli innanzitutto cosa si prova ad essere colui che conferisce alla spericolata missione dei ribelli il nome in codice "Rogue One". Ahmed ha svelato quando è stata inserita la fatidica battuta (che non era prevista originariamente!!!) per poi confessare quanto "pesi" la responsabilità di condurre a destinazione i ribelli capitanati da Jyn Erso e Cassian Andor. Volete sapere come è andato l'incontro con Riz Ahmed? Non perdetevi allora l'intervista video che trovate in calce all'articolo!