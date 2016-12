Rogue One: A Star Wars Story, la nostra intervista video a Gareth Edwards

Dopo i protagonisti di, abbiamo incontrato il regista del film,. L'autore di, nell'intervista video che abbiamo realizzato a Londra, parla di Ralph McQuarrie, dei Deathtroopers e di un cameo che non tutti noteranno nello spin-off di

"Ralph McQuarrie è stato come un Dio per noi". Gareth Edwards non usa mezzi termini per descrivere la straordinaria maestria di colui che a cavallo tra gli anni '70 e '80 ha disegnato l'immaginario di Guerre Stellari e che ora, con Rogue One: A Star Wars Story, viene omaggiato esplicitamente da Edwards.

Il regista di Godzilla ha svelato alla nostra Francesca Tulli di aver messo mano agli archivi di Star Wars, alla ricerca dei disegni inutilizzati di McQuarrie. Edwards ha confessato ad esempio di aver visto uno dei primi lavori riguardanti gli Stormtroopers, poi inutilizzato nella saga di George Lucas. Beh, non ci crederete, ma l'autore di Rogue One: A Star Wars Story ha trovato la prima versione degli Stormtroopers superiore a quella apparsa al cinema ed entrata a far parte dell'immaginario comune. Per questo ha scelto di inserirli nel film, presentandoli come Deathtroopers.

Nel corso dell'intervista video il filmaker ha avuto modo di confessare il suo capitolo preferito della saga e la presenza in Rogue One di un cameo speciale. Ma non vi sveliamo oltre; guardate il filmato che trovate in calce all'articolo per scoprire di chi (o di cosa) si tratta!