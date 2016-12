Rogue One: A Star Wars Story, l'incontro tra K-2SO e C-3P0

Alan Tudyk è l’attore che ha prestato voce e fisicità al droide di Rogue One: A Star Wars Story, K-2SO ed è tornato a parlare del suo incontro con C-3PO.

Incontri tra droidi: Alan Tudyk, ospite dello show di Conan ieri, ha raccontato del suo strano incontro con Anthony Daniels. I due interpretano rispettivamente K-2SO nello spin-off di Star Wars e C-3PO nella saga diretta da George Lucas: “Mi disse ‘aspetta un minuto, indossi un costume reale da robot o userete il motion capture?”. Daniels aveva infatti preso in giro Tudyk per il fatto che il suo droide è stato ricreato infatti in CGI. “Risposi ‘motion capture’, e lui ribatté ‘fai schifo’. L’ho incontrato alla première chiedendogli poi di darmi qualche suo parere alla fine del film. In seguito, durante la festa, si è avvicinato da me dicendomi ‘fanculo’. E questo è uno dei migliori complimenti che mi abbia mai fatto”.

Rogue One: A Star Wars Story ha visto un enorme successo al botteghino con 350 milioni incassati in tutto il mondo.