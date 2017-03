Rogue One: A Star Wars Story, Gareth Edwards parla del cameo finale

, primo fortunato spin-off della saga di Guerre Stellari, è uscito lo scorso dicembre nei cinema di tutto il mondo e si appresta ad uscire in home video quest'aprile.

ATTENZIONE! SPOILER!

Per chi ha visto il film sa che alla fine c'è un cameo della Principessa Leia (da giovane, per intenderci), 'ricreata' in CGI. Gareth Edwards, dopo aver svelato perché ha cambiato il finale della pellicola, ha parlato di questo interessante cameo e della reazione della recentemente scomparsa Carrie Fisher: "Kathleen Kennedy era una grande amica di Carrie. Quel cameo era un gran bel momento del film e volevamo che Carrie fosse felice del risultato. Quindi Kathy è andata a casa sua, con un pc portatile e le ha mostrato la scena, credo fosse quasi finita, ci mancavano due settimane di lavorazione. Abbiamo atteso una sua risposta a lungo poi Kathy ci ha detto che Carrie l'aveva amata e che pensava fossero immagini di repertorio, non CGI".

"Pensava che fosse un vero filmato, un suo filmato" spiega "Non ricordava i ciak e pensava avessimo manipolato qualche sua scena di repertorio. Poi le hanno detto che era stata creata al computer e ne è rimasta impressionata".

Leia non è l'unica ad apparire nella pellicola. Nel film c'è anche Darth Vader, protagonista di una sequenza epica che ha rischiato di non esserci.