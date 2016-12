Rogue One: A Star Wars Story, il finale originale era differente

è finalmente nelle sale cinematografiche, ma ricordiamo tutti i rumor e le news che si sono susseguite in questi mesi, che hanno addirittura parlato di riprese aggiuntive per modificare o aggiungere parti del film.

ATTENZIONE! SPOILERS!

In una nuova intervista, il regista Gareth Edwards ha ammesso che almeno una parte della pellicola è stata modificata: il finale. In quello originale i protagonisti sarebbero dovuti sopravvivere, mentre nella versione cinematografica questo non accade.

"Nella prima versione, non morivano. Ed intendo nella sceneggiatura" spiega "Ho pensato che non ce lo avrebbero mai permesso [di farli morire, nb.]. Ma poi c'è stata questa sensazione, un po' tutti hanno iniziato a dire 'moriranno, giusto?'... 'Si, possiamo farli morire?'. Pensavamo di non poterlo fare ma Kathleen Kennedy e tutti alla Disney ci hanno detto che aveva senso perché erano assenti in Una Nuova Speranza. E da quel punto in poi abbiamo potuto 'ucciderli'. Ho aspettato qualcuno che mi venisse a dire 'sai cosa? Giriamo una scena extra dove vediamo Jyn e Cassian stare bene e che sono sono un altro pianeta'. Ma nessuno è mai venuto a dirmelo. Nessuno ce l'ha chiesto, quindi siamo andati fino in fondo".