Rogue One: A Star Wars Story, ecco i progetti più difficili del film

I progettisti di produzione dietro lo spinoff, hanno avuto il compito incredibilmente difficile di portare di nuovo i fan nel mondo della trilogia classica introducendo, al contempo, degli elementi totalmente nuovi e lo scenografoha recentemente raccontato quanto questa sfida sia stata impegnativa.

I nuovi progetti per i mezzi spaziali, per esempio, dovevano fondersi perfettamente con l'universo che conosciamo e amiamo. Lo scenografo Doug Chiang - che per primo si è unito alla Lucasfilm come artista e progettista - ha rivelato che il progetto per l'U-wing - il mezzo delle truppe ribelli ispirato agli elicotteri Huey utilizzati dai militari degli Stati Uniti in Vietnam - e il progetto per il droide di sicurezza imperiale - K-2SO - che ha subito l'influenza dei droidi sonda de L'impero colpisce ancora, sono stati i più difficili: "Le sfide più impegnative sono state l'U-wing e Kay-Tu, il robot interpretato da Alan Tudyk. Il nostro film aveva bisogno legarsi perfettamente al filo della storia, ma abbiamo anche voluto aggiungere un componente di novità. Penso che sia molto importante in un film di Star Wars che si aggiunga quella piccola percentuale di originalità e freschezza. L'Episodio V aveva i camminatori e l'Episodio VI aveva le speeder bike. È necessario mantenere il pubblico impegnato e costruire il mondo sempre più in profondità, perché è un universo espansivo.".

In seguito, Chiang ha proseguito descrivendo anche il lavoro svolto al fianco di Ralph McQuarriesu altri elementi del film: "Ralph aveva creato alcuni disegni sorprendenti del castello di Vader, ma poi sono stati utilizzati per il castello di Maz. Ma ci è piaciuta l'idea di un tempio che si presentasse come un diapason: simbolicamente avrebbe potuto significare che forse questi templi sono 'messa a punto' della Forza. I due castelli, quello di Vader e quello di Jedha sono molto simili nello stile, ma il primo rappresenta il lato oscuro della Forza, mentre il tempio Jedha rappresenta il bene. E' un modo sottile per rafforzare visivamente l'idea del legame tra la luce e il lato oscuro.".