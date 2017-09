Robotech: Jason Fuchs si occuperà della sceneggiatura

Sony Pictures ha scelto lo sceneggiatore(Wonder Woman) per scrivere lo script di Robotech, adattamento cinematografico di una serie animata creata dall'autore statunitense Harmony Gold e frutto della fusione di tre diversi anime giapponesi. A dirigere la pellicola sarà Andres Muschietti (IT), che la produrrà con la sorella Barbara.

La produzione del film è stata molto travagliata e ha visto l'avvicendarsi di diversi registi e sceneggiatori a capo del progetto, primo fra tutti James Wan.

Robotech si svolge in un periodo in cui la Terra ha sviluppato dei robot giganteschi sfruttando la tecnologia di una nave aliena caduta nel Sud del Pacifico. A causa di tre minacce aliene imminenti l'umanità sarà costretta ad usare proprio questa tecnologia per potersi difendere.

Il film sarà prodotto da Andres Muschietti e Barbara Muschietti, con Mark Canton e Gianni Nunnari. Per Muschietti sarà il primo film al di fuori del genere horror.