Robin Hood, Taron Egerton sul film: "Sarà davvero dark e molto divertente!"

Da domani tornerà in sala nei panni di Eggsy in Kingsman: Il cerchio d'oro di, ma il lanciatissimoha avuto modo di tornare a parlare del chiacchierato Robin Hood di, dove reciterà nei panni del Principe dei Ladri al fianco di

Elogiando il talento dell'intero cast e soffermandosi sul tono del film, così, Egerton ha spiegato: "Il mio Robin Hood, come quello di Kevin Costner, è un soldato. Lo incontreremo in una crociata in Siria. Questo credo di poterlo dire. Il mio Robin non è perfetto. È un po' compiaciuto e un po' egocentrico, ma nel corso del film diventa l'eroe conosciuto nella leggenda. Credo di essere uno dei Robin Hood più giovani, ma il film è davvero molto dark. Grintoso. Spero sarà molto divertente. Jamie Foxx interpreta Little John. Ben Mendelsohn lo Sceriffo di Nottingham e Tim Minchin è Frate Tuck. Ci sono alcuni degli attori più talentuosi del momento, dotati anche di capacità comiche incredibili. Il film dovrebbe avere un po' di tutto".



Vi ricordiamo che Robin Hood ha concluso le riprese pochi mesi fa ed è attualmente in fase di post-produzione. Nel cast troveremo anche Jamie Dornan nei panni di Will Scarlet ed Eve Hewson come Lady Marian, per un'uscita prevista nelle sale il 23 marzo 2018.