Robin Hood: il primo set di foto con Taron Egerton nei panni del protagonista!

La produzione per il prossimo film dellaè ufficialmente iniziata. Stiamo parlando di, le cui riprese sono attualmente in corso a Dubrovnik, in Croazia e, puntuali, le prime foto dal set sono arrivate in rete e ci consentono già di dare il primo sguardo agli attori nei loro costumi medievali.

Come alcuni di voi già sapranno, il cast della nuova pellicola dedicata al personaggio leggendario di Robin Hood include Taron Egerton, che presto vedremo anche in Kingsman: The Golden Circle, Jamie Foxx che vestirà i panni di Little John, Jamie Dornan come Will Scarlet, Eve Hewson, che impersonerà Marion, Tim Minchin che presterà il volto a Frate Tuck e Paul Anderson in un ruolo ancora non rivelato.

Descritto come una pellicola dal "tono grintoso", il film ci presenta un Robin Hood che ha appena fatto ritorno dalle Crociate e che scopre la sua terra in balia della corruzione e del male. Grazie alla collaborazione con una banda di fuorilegge, l'eroe cercherà di sistemare le cose.

Bathurst dirige il film da una sceneggiatura di Joby Harold. La pellicola sarà prodotta da Leonardo DiCaprio, Jennifer Davisson Killoran, Basil Iwanyk, Tory Tunnell e Joby Harold.

La data di debutto di Robin Hood nelle sale cinematografiche statunitensi è fissata per il 23 marzo 2018.