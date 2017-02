Robin Hood: Otto Bathurst parla del film e della sua rilevanza sociale

La produzione del nuovo film dellache vedrà al centro il leggendario personaggio di, inizierà la prossima settimana a Dubrovnik, in Croazia e nel corso di una conferenza stampa, il registaha parlato di quello che spera di realizzare in questo film e della sua rilevanza per i giorni moderni.

"Ad essere onesti, quando mi è stato offerto il film, volevo rifiutare immediatamente" - ha detto Bathurst - "Il mondo non ha bisogno di un altro film su Robin Hood, ne abbiamo già abbastanza. Ma quando ho iniziato a guardare più a fondo e indagare su quest'uomo e sulla sua leggenda, la storia sembrava più importante oggi di quanto non lo sia mai stata. Per me, fare un film è riflettere su quello che sta succedendo in questo momento, portare qualcosa all'umanità, alla società. Quindi vi è uno scopo nel film, oltre al puro intrattenimento. Ovviamente, vogliamo anche essere intrattenuti e questo sarà un grande intrattenimento, ma c'è anche un vero e proprio sottotesto al film che riguarda il governo, la corruzione e il potere dei singoli verso il cambiamento alla società. Tratta del fatto che il 99% della popolazione è governata dall'1% e sul fatto che se qualcuno di noi, qualsiasi uomo normale, avesse la forza e il coraggio di alzarsi e combattere per la verità, allora il vero cambiamento potrebbe accadere. Questo è il forte messaggio di Robin Hood e sarà un messaggio ancora più forte del mio Robin Hood.".

Il cast per il nuovo film include Taron Egerton, Jamie Foxx, Jamie Dornan, Eve Hewson, Tim Minchin e Paul Anderson. Bathurst dirige da una sceneggiatura di Joby Harold. Robin Hood è prodotto da Leonardo DiCaprio, Jennifer Davisson Killoran, Basil Iwanyk, Tory Tunnell e Joby Harold.

Il film arriverà nelle sale il 23 marzo 2018.