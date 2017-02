Robin Hood: nuove foto dal set ci mostrano Jamie Foxx e delle esplosioni

Continuano a Dubrovnik, in Croazia, le riprese del prossimo film deldella, e sono state diffuse online altre foto scattate sul set grazie al, che ci fanno dare (seppur di sfuggita) anche un primo sguardo alinterpretato da. Dateci un'occhiata nella galleria in calce alla notizia!

Il cast del nuovo film di Robin Hood include tra gli altri Taron Egerton (Kingsman: The Secret Service, Eddie the Eagle) nel ruolo dell’eroe titolare, Jamie Foxx (Django Unchained, Ray) nei panni del corpulento Little John, Jamie Dornan (Cinquanta sfumature di grigio) nella parte di Will Scarlet, Eve Hewson (Il Ponte delle Spie) nel ruolo della bella Marion, interesse amoroso di Robin Hood, Tim Minchin (Californication) nei panni del poco ortodosso Frate Tuck, e Paul Anderson (Peaky Blinders, The Revenant) in un ruolo non ancora rivelato.

Descritto come un film dal "tono realistico e sporco", il film ci narra del ritorno di Robin Hood dalle Crociate, scoprendo che la foresta di Sherwood è diventata piena di corruzione. Collaborando con una banda di fuorilegge, cercherà di sistemare le cose e portare giustizia su quelle terre governate da malvagi malfattori e approfittatori.

Otto Bathurst dirige la pellicola con una sceneggiatura di Joby Harold. Robin Hood è prodotto da Leonardo DiCaprio, Jennifer Davisson Killoran, Basil Iwanyk, Tory Tunnell e Joby Harold.

Robin Hood arriverà nelle sale cinematografiche statunitensi il 23 marzo 2018.