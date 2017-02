Robin Hood: ancora foto dal set con Taron Egerton e Jamie Foxx

Proseguono incessantemente a Dubrovnik, in Croazia, le riprese del prossimo film didella, e il sitoha diffuso nuove foto scattate direttamente sul set dal. Potete vedere le immagini di, in cui compaiono, dopo il salto, nella galleria in calce alla notizia.

Dopo aver intravisto Jamie Foxx nei panni di Little John nelle foto diffuse ieri, ora possiamo dare uno sguardo più ravvicinato all’attore, affiancato stavolta dal protagonista Taron Egerton mentre si muovono sopra un ponte tra due roccaforti. Sullo sfondo sembrano esserci inoltre delle esplosioni.

Questo Robin Hood sembra avrà un tono molto sporco e realistico, e stando alle parole del regista Otto Bathurst, il film sarà anche attualizzato per trasmettere un messaggio di speranza e collaborazione in tempi in cui i governanti sembrano muoversi verso direzioni totalitarie a scapito della maggioranza della popolazione. La trama di Robin Hood riprende le origini classiche del personaggio: di ritorno dalle Crociate, scopre che la foresta di Sherwood è governata dalla corruzione e dal male. Grazie alla collaborazione con una banda di fuorilegge, Robin Hood inizierà ad agire per sistemare le cose nella sua terra.

Otto Bathurst dirige il film con una sceneggiatura scritta da Joby Harold. La pellicola è prodotta da Leonardo DiCaprio, Jennifer Davisson Killoran, Basil Iwanyk, Tory Tunnell e Joby Harold. Il cast del nuovo Robin Hood comprende Taron Egerton (Kingsman: The Secret Service) nei panni dell’eroe, Jamie Dornan (Cinquanta sfumature di grigio) nel ruolo di Will Scarlet, Jamie Foxx (Django Unchained, Ray) nei panni Little John, Eve Hewson (Il Ponte delle Spie) nel ruolo di Marion, Tim Minchin (Californication) nei panni Frate Tuck, e Paul Anderson (Peaky Blinders, The Revenant) in un ruolo non ancora rivelato.

Robin Hood arriverà nelle sale cinematografiche statunitensi il 23 marzo 2018.