Robert Zemeckis sta lavorando ad un film DC Comics?

Quando il registaè stato rumoreggiato alla regia di, in molti hanno gioito. Peccato che da allora non si è sentito più nulla.

Ma ora i fan della DC Comics potrebbero tornare ad esultare. Se il report di Variety è esatto, il regista di Ritorno al futuro avrebbe proposto un'idea alla Warner Bros. Pictures e la starebbe sviluppando.

Con l'annuncio della 'trasformazione' del film dedicato a Flash in un adattamento di Flashpoint, c'è da chiedersi che non sia proprio questo il film a cui Zemeckis sta lavorando. Per ora lo 'sfortunato' cinecomic DC non ha ancora un regista a bordo, ma sembra possa uscire nel 2020 ed includerà anche Wonder Woman. Noi tenteremo di aggiornarvi su tutte le novità.