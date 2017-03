Robert Rodriguez frontrunner per dirigere il remake di Fuga da New York!

The Tracking Board conferma che il regista di Sin City e Spy Kids,è il frontrunner per dirigere il remake di. Sembra che il regista sia solo in trattative, per ora, ma sarebbe piuttosto interessato ad accaparrarsi la regia.

John Carpenter, regista della pellicola originale del 1981, sarà produttore esecutivo di questo remake, prodotto da Andrew Rona & Alex Heineman. Nel film di Carpenter, Robert “Snake” Plissken doveva salvare il Presidente degli Stati Uniti d'America da una prigione di massima sicurezza (a.k.a. Manhattan). Snake Plissken, che poi divenne un personaggio cult del cinema d'azione, aveva il volto dell'attore Kurt Russell.

Al momento non è stata fissata una data di uscita per questo progetto scritto da Neil Cross (Luthor).