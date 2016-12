Robert Redford e Jane Fonda 40 anni dopo sul set: La prima foto insieme

Our Souls at Night vede il ritorno di due grandi divi di Hollywood sul set. Netflix distribuirà nel 2017 il film con Jane Fonda e Robert Redford, intanto ecco la prima foto dei due.

Jane Fonda è rimasta davvero affascinante, capelli bianchi, rughe, sguardo vispo e magnifico stile: 40 anni dopo A Piedi nudi nel parco, l'attrice è tornata a lavorare al fianco del collega Robert Redford e la prima foto della loro nuova collaborazione promette nostalgia. I due sono stati chiamati per il film Our Souls at Night, realizzato per Netflix e in arrivo nel 2017; l'immagine li mostra fianco a fianco, abbracciati, ancora memori di una grande intesa artistica.

La storia si basa sul libro di Kent Haruf, adattata per il grande schermo da Michael Weber e inizierà quando Addie Moore, Fonda, resterà vedova e deciderà di fare una visita al suo vicino (anche lui vedovo), Louis Waters, interpretato da Redford. Una conoscenza mai approfondita, in tanti anni di convivenza nello stesso quartiere, che porterà sviluppi e poesia. Il film è diretto da Ritesh Batra e il giorno in cui sbarcherà sulla piattaforma è probabilmente vicino.