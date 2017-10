Robert Patrick tornerebbe assolutamente a recitare in Terminator 6

La star di, ha dichiarato che tornerebbe molto volentieri a recitare nel sesto capitolo del franchise. Il primo film di, uscito nel 1984, ha consegnato alla storia del cinema una delle più belle saghe viste sul grande schermo, tra azione, avventura e fantascienza.

Terminator 2 - Il giorno del giudizio è uscito sette anni dopo il primo film, nel 1991, e sebbene Cameron decise di abbandonare dopo il sequel, la serie di film su Terminator è proseguita con Terminator 3 - Le macchine ribelli (2003), Terminator Salvation (2009) e Terminator Genisys (2015). Tuttavia è stato difficile ripetere il successo da quando James Cameron è uscito dalla saga. Il ritorno del regista di Titanic e Avatar è stato annunciato negli scorsi mesi, in qualità di produttore, con Tim Miller alla regia del sesto capitolo. Arnold Schwarzenegger, protagonista assoluto, nei panni di T-800 è inizialmente il cattivo principale per poi unirsi nel secondo film a Sarah e John Connor contro il T-1000 di Robert Patrick.

Durante un'intervista al New York Comic-Con, Patrick ha risposto in modo eloquente, a precisa domanda sulla sua apertura a tornare in Terminator:"Assolutamente!".

Nonostante la sua disponibilità l'attore non ha svelato se sia stato contattato o meno per partecipare a Terminator 6 che sarà un seguito diretto del secondo film.

Miller e Cameron inizieranno a girare nel 2018, con la prospettiva d'uscire nelle sale nel 2019. Sappiamo inoltre che nel franchise tornerà Linda Hamilton nei panni di Sarah Connor. Dal momento che sia Schwarzenegger che Hamilton torneranno a recitare nel franchise non è escluso che possa essere coinvolto nel film anche Robert Patrick, anche solo per una breve apparizione.