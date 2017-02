Robert Englund torna sulla sedia del truccatore per diventare Freddy Krueger

Dopo aver visto la faccia del bravoconsumata dalle fiamme nel remake di, i fan dihanno iniziato a richiedere a gran voce il ritorno dello storico attore che interpretava il personaggio,. La richiesta è esaudita in un nuovo film documentario.

A quanto pare Englund tornerà davvero a interpretare il ruolo che l’ha reso famoso in tutto il mondo. Il progetto è una sorta di documentario, intitolato Nightmares in the Makeup Chair. La notizia è stata rilanciata in mattinata da Entertainment Weekly: il regista sarà Mike Kerz e il documentario racconterà la storia del ruolo di Freddy Krueger e del suo storico attore. Il tutto mentre la leggenda degli effetti speciali, Robert Kurtzman, ricostruisce la storica maschera del personaggio.

“Il documentario è una lettera d’amore alla serie di film dedicati a Freddy Krueger”, ha dichiarato Englund per presentare il film che debutterà nel corso dell’anno in occasione di alcuni festival. Il trailer della pellicola è disponibile, come sempre, in fondo alla notizia. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti si Nightmares in the Makeup Chair.