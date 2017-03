Robert Englund svela perché Freddy vs. Jason vs. Ash non fu mai realizzato

Bei tempi i primi anni 2000! La New Line Cinema decise di rendere realtà un sogno (incubo?) "bagnato" di molti fan degli horror anni '80 e realizzò "", un film dove Freddy Krueger die Jason disi scontravano e se la davano di santa ragione. Per davvero.

Un grosso successo al box-office e pubblico e fan divertiti dall'operazione spinsero la New Line a sviluppare immediatamente un sequel. Che non arrivò mai. L'idea era quella di inserire il personaggio di Ash, il carismatico (anti)eroe della saga de La Casa (e L'armata delle Tenebre), interpretato da Bruce Campbell, per combattere i due malefici killer di Elm Street e Crystal Lake.

Perché questo fantomatico Freddy vs. Jason vs. Ash non vide mai la luce? Lo racconta Freddy Krueger in persona, Robert Englund: "Sono deluso da tutto questo. Sul tavolo dei produttori c'erano molti soldi dopo il successo enorme di Freddy vs. Jason. Sam Raimi, a quei tempi, era il re del mondo, avendo tantissimi soldi grazie a Spider-Man. Sono un suo grande fan e un grande fan di Bruce Campbell. Avevano quest'idea: Freddy vs. Jason vs. Ash. Ora siamo in un mondo post-Deadpool, post-Guardiani della Galassia, ma a quel tempo non avevamo film del genere. Ci si avvicinavano La Casa e Freddy vs. Jason. Un mix impazzito di graphic-novel, commedia, horror, fantascienza. Adoravo quell'idea".

"Sam voleva che Ash vincesse. Voleva che vincesse il match" spiega Englund "Un'idea grandiosa ma la New Line non era molto d'accordo, perché Freddy era stato malmenato brutalmente da Jason nell'altro film. Erano spaventati, perché Freddy era nel franchise più di successo tra i tre. Dicevano "non possiamo uccidere Freddy due volte di seguito" ed io ho rispondevano 'andiamo, lo avete resuscitato addirittura con la pipì di un cane! E' facile riportare in vita Freddy. Quindi, andiamo... non è difficile'. Ma è andata diversamente...".