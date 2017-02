Robert Downey Jr. protagonista di Man of the People di Richard Linklater

Laha stretto una collaborazione con la società di produzionediper produrre un nuovo film, ancora senza titolo, basato sulla puntata del podcast diintitolato. A dirigere il film, conprotagonista, ci sarà

Il podcast racconta la vera storia del Dottor John Brinkley, un ciarlatano e truffatore che raggiunse la fama e fece fortuna usando false medicine miracolose, sfruttando il populismo e la creduloneria che si diffondeva con la più recente tecnologia del tempo: la radio. Mentre la fama di Brinkley crebbe, finì sotto l'attenzione del Dottor Morris Fishbein, direttore dell’AMA (American Medical Association), che iniziò una lunga lotta durata un decennio per smascherarlo.

Il podcast Reply All narra in modo accattivante storie vere di come le persone creino la tecnologia, e di come essa dia poi forma alle persone a sua volta, in un continuo scambio di idee. La puntata "Man of the People" è andata in onda il 19 gennaio 2017.