Robert Downey Jr. interpreterà il Dottor Dolittle

Ilritorna al cinema e, questa volta, con il volto di un celebre attore. Infatti, il The Hollywood Reporter svela che la Universal Pictures ha messo in cantiere una nuova pellicola sul Dottor Dolittle.

Titolata The Voyage of Doctor Dolittle, sarà basata sulla serie di romanzi per bambini di Hugh Lofting e datati 1920. Nei libri - come nel film - seguiremo le vicende del Dr. Dolittle, un uomo in grado di parlare con gli animali.

Stephen Gaghan dirigerà il nuovo film da una sceneggiatura firmata da Tom Shepherd; a dare il volto al personaggio principale troveremo Robert Downey Jr., il volto di Iron Man e Sherlock Holmes al cinema, che spera di lanciare un nuovo potenziale franchise che lo vede come protagonista. Joe Roth e Jeff Kirschenbaum produrranno la pellicola insieme a Susan Downey.

Il Dr. Dolittle è stato già 'oggetto' di trasposizioni ad Hollywood: nel 1967 fu realizzato un musical flop con Rex Harrison, mentre nel 1998 fu realizzata una commedia con Eddie Murphy che generò svariati sequel, molti dei quali direct-to-video.