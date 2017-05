Robert De Niro star della commedia The War with Grandpa: iniziate le riprese

TWC-Dimension ha annunciato l'inizio delle riprese di, commedia che verrà girata ad Atlanta, in Georgia. Star del film sarà, protagonista della pellicola diretta da Tim Hill e scritta da Tom J. Astle & Matt Ember con Dave Johnson. La produzione è affidata a Marro Films, con Marvin e Rosa Peart.

Peter e suo nonno Jack sono molto legati, fino al giorno in cui l'anziano viene a vivere in casa di Peter, sottraendogli di fatto la sua stanza. Insieme agli amici, Peter cercherà in tutti i modi di mandare via il nonno ma la guerra è appena cominciata.

Il cast di The War with Grandpa comprende Robert De Niro, Uma Thurman, Rob Riggle, Christopher Walken e Cheech Marin.

Si tratta del secondo film in cui De Niro interpreta il nonno dopo la commedia Nonno Scatenato al fianco di Zac Efron.