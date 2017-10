L'attore britannico, star della serie per HBO The Night Of , per la quale ha ottenuto un premio Emmy, potrebbe interpretare il ruolo del protagonista in, versione contemporanea dell'opera shakespeariana per Netflix, sviluppata insieme a Mike Lesslie. Al momento la notizia non è stata ancora ufficialmente confermata.

Hamlet sarà ambientato in una Londra moderna tra lotte familiari, corruzioni dinastiche e onore familiare. La produzione sarà affidata a Jim Wilson con Netflix che finanzierà e distribuirà.

Riz Ahmed è tra le star più apprezzate del momento a Hollywood ed è noto sul grande schermo per aver recitato in pellicole come Lo sciacallo - Nightcrawler di Dan Gilroy, Jason Bourne di Paul Greengrass e Rogue One: A Star Wars Story di Gareth Edwards.