Riz Ahmed ed altri attori in lizza per un ruolo in Venom

Il casting della pellicola dedicata al personaggio dicontinua senza sosta, ed oggi Variety conferma che ci sono degli attori in lizza per un personaggio famoso dei fumetti della

L'attore Riz Ahmed (Rogue One: A Star Wars Story) sembra essere il frontrunner per questo ruolo che, conferma in un secondo momento il The Hollywood Reporter, non sarà Carnage. Questo, ovviamente, lascia spazio a numerose speculazioni.

Ahmed non ha ancora firmato per interpretare il personaggio top-secret, e stando al sito in lizza ci sarebbero anche Matt Smith, Pedro Pascal e Mathias Schoenarts. La regia del cinecomic Sony ispirato ai fumetti della Marvel è affidata a Ruben Fleischer.

Venom arriverà nei cinema statunitensi il 5 ottobre 2018.