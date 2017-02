Rivelato il triste fato di Jar Jar Binks nel nuovo canone di Star Wars

potrebbe senz’altro essere il personaggio più vituperato nella storia di, ma è probabile che possiate ancora provare pena per lui dopo aver letto la fine a cui è stato destinato il maldestro Gungan nel nuovo canone di

In seguito agli eventi de La Minaccia Fantasma, Jar Jar aveva presenziato ai funerali di Padmé Amidala in La Vendetta dei Sith e in alcuni episodi del cartoon di Clone Wars. Tuttavia, il più degno di nota è il ruolo che ha giocato negli avvenimenti del secondo episodio, L’Attacco dei Cloni.

Fu lì che, prendendo il posto dell’assente senatrice Amidala come rappresentante di Naboo, consigliò di fornire a Palpatine poteri eccezionali, e spinse il senato verso un atto che in ultima analisi indebolì la Repubblica e consentì all'Impero di prendere il controllo sulla Galassia. Lo scrittore del recente romanzo Star Wars Aftermath: Empire’s End rivela ciò che è successo a Jar Jar nel nuovo canone di Star Wars, tenendo conto proprio di questo particolare.

Situato tra gli eventi de Il Ritorno dello Jedi e Il Risveglio della Forza, il romanzo ci porta a Naboo, e nell’estratto che segue viene rivelato il triste e deprimente destino a cui è andato incontro il povero vecchio Gungan:

Un rifugiato chiamato Mapo incontra un Gungan che si esibisce in strada per i bambini, facendo ridere la gente in una fontana due volte al giorno, mentre invece è accuratamente evitato dagli adulti. "Me sono Jar Jar", dice il clown quando Mapo si presenta. Il clown distrae l'orfano dalla propria tristezza strabuzzando gli occhi e gonfiando le guance, ma nasconde una tristezza dentro di sé. "Jar Jar ha fatto alcuni uh-oh errori", dice il Gungan, spiegando perché non è benvoluto da nessuna parte. "Quelli abitanti di Naboo pensano io ho aiutato l'Impero uh-oh." Dice fissando in lontananza, suggerendo di sapere più di quello che sta dicendo.

Così, Jar Jar è stato ostracizzato, ed è odiato dal suo stesso popolo e dagli abitanti di Naboo. Per sopravvivere, ha dovuto diventare un clown che elemosina sulla strada, deriso e ridicolizzato. Secondo voi, si meritava un così miserabile destino?