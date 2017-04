Rivelate le date d'uscita di Insidious: Chapter 4 e Half to Death

Lae lahanno annunciato chesi sposterà dal 20 ottobre 2017 a venerdì 5 gennaio 2018. Il film prenderà il posto del precedentemente annunciato progetto horror senza titolo della. Si tratta attualmente del primo film fissato per il prossimo anno.

Nel frattempo, sempre la Universal Pictures e Blumhouse hanno annunciato che Half to Death sarà rilasciato venerdì 20 ottobre 2017. Half to Death dovrà vedersela con il thriller fantascientifico Geostorm di Gerard Butler, il film romantico di Idris Elba The Mountain Between Us, e il dramma di Greg Kinnear Same Kind of Different as Me.

Le menti creative dietro la trilogia di successo di Insidious ritornano per Insidious: Chapter 4. Nel thriller soprannaturale ritornerà l’amatissima Lin Shaye nei panni della dottoressa Elise Rainier, la brillante parapsicologa che questa volta affronterà la sua più temibile e sconvolgente indagine soprannaturale: tutto questo nella sua casa di famiglia. Il film è scritto dal co-creatore della saga Leigh Whannell (Saw), che ha scritto la trilogia e ha diretto il capitolo 3. La pellicola è stata prodotta dai registi Jason Blum (La serie Purge, Get Out), Oren Peli (Paranormal Activity) e dal co-creatore James Wan (The Conjuring, Furious 7). Il film sarà infine diretto dalla nuova arrivata nella serie Adam Robitel (The Taking of Deborah Logan).

Steven Schneider, Brian Kavanaugh-Jones, Charles Layton, Bailey Conway Anglewicz, Couper Samuelson e Whannell lavorano come produttori esecutivi. La Sony Pictures Worldwide Acquisitions sta finanziando Insidious: Chapter 4, mentre la distribuzione su suolo nazionale sarà gestita dalla Universal Pictures. Sony gestirà invece la distribuzione internazionale.

La Blumhouse produce invece l’originale e inventivo thriller Half to Death, dove una studentessa universitaria (Jessica Rothe, La La Land) rivive il giorno del suo omicidio con tanto di dettagli truculenti e morte ripetuta di volta in volta, almeno finché non scoprirà l'identità del suo assassino. Half to Death è diretto da Christopher Landon (Paranormal Activity: The Marked Ones).