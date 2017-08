Ritorno a Broadway per Denzel Washington con The Iceman Cometh

A tre anni dalla sua ultima apparizione a Broadway cone ad oltre sette da, poi portato anche sugli schermi cinematografici,tornerà la prossima primavera a calcare una delle più prestigiose scene teatrali del mondo con il riadattamento didi Eugene O’Neill.

La nuova versione sarà prodotta da Scott Rudin e vedrà George C. Wolfe alla regia. Scritta da O’Neill nel 1939, la commedia uscì in Italia col titolo Arriva l’uomo del ghiaccio e fu portata a teatro per la prima volta nel 1946; l’ultima risale invece al 1999 e vedeva protagonista Kevin Spacey. Ne fu tratto anche un film, nel 1973, diretto da John Frankenheimer con Lee Marvin e Jeff Bridges.

Le anteprime della nuova versione con Washington inizieranno il 22 marzo 2018, con la sera della prima prevista per il 26 aprile successivo al Jacobs Theater. Il resto del cast dovrebbe essere annunciato a breve.