Rise: il corto sci-fi interpretato da Anton Yelchin diventerà un film

Il corto del 2016, diretto dae interpretato dall'attore scomparso nel 2016 ad appena ventisette anni, diventerà un film, sebbene non si conoscano ancora il regista o gli attori interessati al progetto.

Dopo il corto del 2016, le tematiche affrontare da Rise, la cui storia ruota intorno a temi cari alla fantascienza come la creazione dell'intelligenza artificiale e il rapporto fra l'uomo e le macchine, verranno analizzate in un lungometraggio.



I diritti sono stati acquistati da Johnny Lin e Brian Oliver. Non è ancora dato sapere quando il film verrà realizzato, né tanto meno il regista e gli attori coinvolti nel progetto.



Diretto da David Karlak, regista esordiente con trascorsi nel campo degli effetti speciali, il corto poteva vantarsi delle interpretazioni di Rufus Sewell (The Man in the High Castle) e Anton Yelchin (Star Trek, Terminator Salvation). L'attore, tragicamente scomparso nel 2016 a seguito di un incidente stradale, ha prestato il volto ad una di queste intelligenze artificiali, come è possibile ammirare nel video qui presente.