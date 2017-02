Rings: i primi minuti del film e una nuova clip!

Laha da poco rilasciato online l'incipit di circa tre minuti della pellicola horror di prossima uscita, insieme ad una nuova clip dal film che farà il suo debutto sui grandi schermi a stelle e strisce tra pochissimi giorni. I filmati sono visibili, come sempre, dopo il salto, in calce alla notizia.

La continuazione del franchise horror arriverà negli Stati Uniti il 3 febbraio.

In Rings, una giovane donna inizia a nutrire serie preoccupazioni per il suo ragazzo, quando lui si getta nell'esplorazione del mistero che circonda una videocassetta misteriosa che, a quanto sembra, uccide chi la guarda dopo sette giorni. La giovane sacrifica se stessa per salvare il suo ragazzo e, così facendo, fa una scoperta sconvolgente: c'è un "film nel film" che nessuno ha mai visto prima ...

La pellicola è stata diretta da F. Javier Gutierrez (Before the Fall) da una sceneggiatura di David Loucka, Jacob Estes e Akiva Goldsman. All'interno del cast del film compaiono le stelle Matilda Lutz, Alex Roe, Johnny Galecki, Aimee Teegarden, Bonnie Morgan e Vincent D'Onofrio.

Il film è stato prodotto da Walter Parkes e Laurie MacDonald.