Ridley Scott svela perché è tornato a sviluppare film di fantascienza

Dopo tanti anni di silenzio,è tornato alla fantascienza. Prima come regista di, prequel di, e del suo sequel, e poi come produttore di, sequel del suo acclamato film con

Come mai ha deciso di tornare al genere di fantascienza dopo tutto questo tempo? Lo svela in una nuova intervista con Den of Geek.

"Cambi nel tempo. Ad un certo punto non avevo alcun interesse a realizzare un sequel, è per questo che non ho mai girato un sequel di Alien per 20 anni, poi mi son detto 'sapete cosa? Torno a lavorarci su'" spiega Scott "Ho fatto due film di fantascienza, Alien e Blade Runner, e pensavo fosse finita lì. Era abbastanza 'fantascienza' nella mia carriera. Ma non avevo capito che il risveglio dell'universo della fantascienza sarebbe stato cosi grande. Non potete ringraziare Star Wars per questo, ma potete ringraziare - che Dio lo benedica - Star Trek.".