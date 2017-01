Ridley Scott: 'perché non girerò mai un cinecomic'

Il suoha riacceso l'interesse - un pò smorzato, dopo 'Prometheus' - verso il franchise di. E, ora che sembra essere tornato in ottima forma, non chiedetegli di dirigere un cinefumetto.

Stiamo parlando di Ridley Scott che, in una recente intervista, prendendo come esempio Batman v Superman: Dawn of Justice, spiega le motivazioni dietro questa scelta.

"Non sono il mio genere. E' per questo che non ne ho mai girato uno. Ma me l'hanno chiesto un paio di volte" spiega Scott "Voglio continuare a fare pellicole intelligenti. Ne ho fatto uno simile, in realtà. Blade Runner sembra un fumetto quando ci pensi, è una storia dark raccontata in un mondo irreale. Potreste quasi metterci Batman e Superman in quel mondo, in quell'atmosfera, soltanto che avrei una buona storia tra le mani anziché un film senza trama! Voglio continuare a fare cinema e spero che i cinecomics, che sono sempre più popolari, non influiscano sui filmaker come me che vogliono continuare a fare film intelligenti".