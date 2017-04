Ridley Scott dirigerà il war-drama Battle of Britan per la 20th Century Fox

Mentre è attesissimo nelle sale per questo maggio il suo ultimocerca di tenersi impegnato, producendo horror found-footage,e accettando nuovi lavori da regista con

È infatti Variety a riportare quest'oggi che Scott produrrà e dirigerà il film sulla base di uno script firmato da Matthew Orton. Ambientato nel corso della Seconda Guerra Mondiale, Battle of Britan racconterà della campagna militare della Royale Air Force contro l'aviazione nazista di Hitler, la Luftwaffe, in difesa della Gran Bretagna.



La campagna durò dal 10 al 31 ottobre del 1940 ed è ricordata nella storia come la prima, vera sconfitta importante della Germania, che vide i suoi piani di invasione dell'Inghilterra sfumare nel nulla nel giro di un mese.



Battle of Britain segnerà quindi il ritorno di Ridley Scott al timone di un dramma dal tono epico, lasciando così da parte la sua amata fantascienza che tante soddisfazioni gli ha regalato nel corso della sua lunga carriera. Con Le Crociate, Il Gladiatore e American Gangster è comunque riuscito a confezionare ottimi prodotti, ma dietro l'angolo ci sono anche Exodus e l'ancor meno amato Robin Hood.



Attendiamo fiduciosi nuove informazioni sul progetto.