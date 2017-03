Ridley Scott dirige Natalie Portman in All The Money in the World

conferma di essere in uno dei momenti migliori della sua carriera, con una serie di progetti in via di sviluppo molto interessanti. Uno di questi è un film per la Sony, dal titolo, che dovrebbe vedere nel ruolo della protagonista, dopo cheha comunicato di rinunciare alla parte.

Dopo la notizia di ieri di un possibile sequel per Il Gladiatore, arriva la notizia di un altro progetto al quale si dedicherà Ridley Scott, in procinto di uscire nelle sale con Alien: Covenant.

All The Money in the World racconta la storia del rapimento, nel 1973, del giovane ereditiere John Getty III, per il quale venne richiesto un riscatto di diciassette milioni di dollari. Quando la famiglia si dimostrò restia a pagare, le venne recapitata una busta contenente un orecchio del ragazzo, minacciando di proseguire nelle violenze se non fosse stata pagata l'intera cifra. Natalie Portman dovrebbe interpretare Gail Harris, madre del ragazzo rapito che all'epoca tentò in tutti i modi di convincere il nonno, John Getty Senior, uno degli uomini più ricchi del mondo, a pagare il riscatto.

Per il ruolo del nonno Scott aveva pensato al grande ritorno di Jack Nicholson, il quale non sembra tuttavia intenzionato ad accettare. Tuttavia per il ruolo è certa la presenza di una grande star.

La sceneggiatura, finita nella famosa black list di Hollywood, è scritta da David Scarpa, e parte delle riprese dovrebbero svolgersi in Italia.

Natalie Portman è reduce dalla sua terza candidatura al premio Oscar, per Jackie, con una vittoria all'attivo per Il cigno nero.