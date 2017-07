Ricomincio da nudo: trailer e poster per la commedia Netflix con Marlon Wayans

Netflix ha diffuso il primo trailer e poster ufficiali di(in originale), commedia demenziale con protagonista, in arrivo sulla piattaforma l’11 agosto 2017.

Sinossi: Quando Rob Anderson, un affascinante bamboccione, arriva nella città di Charleston la sera prima del suo matrimonio con la ragazza dei suoi sogni, Megan Swope, non ha ancora scritto i suoi voti nuziali né imparato i passi del suo primo ballo, né tantomeno si è ricordato di portare l’anello. Invece di prendersi le sue responsabilità, Rob scorrazza in giro per le strade della città in compagnia del suo testimone. All’improvviso succede qualcosa di inaspettato: Rob si sveglia nudo in un ascensore, senza la minima idea di come ci sia finito. Quando esce dall’ascensore scopre che è ormai giorno inoltrato e gli rimane circa un’ora di tempo per presentarsi alle nozze. Dovrà affrontare mille ostacoli per arrivare in tempo, salvo poi svegliarsi continuamente nello stesso giorno e nello medesimo ascensore, ancora e ancora.

Il cast del film include anche Dennis Haysbert, Loretta Devine, Scott Foley, Cory Hardrict, Eliza Coupe, JT Jackson, Brian McKnight e Minka Kelly. Scritto da Cory Koller, Marlon Wayans e Rick Alvarez, è Ricomincio da nudo è diretto da Mike Tiddes.