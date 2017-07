Richard Says Goodbye: Zoey Deutch si unisce a Johnny Depp nel cast

È oggia riportare la notizia che la giovane e talentuosa) reciterà al fianco dinel drammadi

Prodotto dalla IM Global, il film segue la storia di un professore universitario che comincia a vivere in modo sfrenato la propria esistenza dopo che gli viene diagnosticata una malattia terminale. Depp interpreterà il protagonista principale, mentre la Deutch vestirà i panni di una sua allieva. La riprese dovrebbero iniziare il prossimo mese.



Richard Says Goodbye è co-prodotto anche dalla Infinitum Nihil di Depp, che figurerà anche come produttore esecutivo, per un potere decisionale e creativo praticamente totale. Il progetto non ha ancora una data d'uscita ufficiale.