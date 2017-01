Rian Johnson parla dei film a cui Star Wars: The Last Jedi si ispira

Le riprese sono finite, il titolo è stato rivelato, la colonna sonora è in fase di composizione; ma purtroppo siamo ancora distanti dal primo trailer di. Ma possiamo farci un’idea di cosa ci attende, grazie alle ultime dichiarazioni di

Parlando con Empire, il regista di Looper ha infatti rivelato quali sono state le pellicole che hanno maggiormente influenzato il prossimo capitolo della saga di Guerre Stellari: “Una delle grandi ispirazioni è stato Cielo di fuoco, che ci ha aiutato a determinare il look dei combattimenti aerei e la dinamica tra i piloti”. Il film, diretto da Henry King, ha luogo durante i primi giorni dei bombardamenti della Germania nazista da parte delle forze alleate, e si concentra appunto su una squadriglia di bombardieri, capeggiati dal generale Frank Savage, interpretato da Gregory Peck.

Non può mancare poi un film di samurai, dal momento che fin dai primi film della serie, George Lucas ha attinto a piene mani dal cinema orientale, in particolare dalla filmografia di Akira Kurosawa. Per Johnson invece è Tre samurai fuorilegge, da cui ha preso “lo stile dei duelli con la spada e il generale senso di divertimento pulp”. Ci possiamo dunque aspettare combattimenti aerei e scontri all’arma bianca; ma se ciò era risaputo, la terza ispirazione aggiunge qualcosa di nuovo sul tavolo: “È stato importante riguardare Caccia al ladro di Hitchcock, per la grandiosità della storia d’amore”. Ecco qualcosa che mancava in Il risveglio della Forza, e che a quanto pare porterà a sviluppare il rapporto tra Rey e Finn, o forse qualche altro personaggio, chi lo sa.

Infine, Rian Johnson si è espresso anche sul periodo delle riprese, che ha sentito sorprendentemente intimo e personale: "Certo, è una cosa enorme, e hai pressione da tutte le parti; ma alla fin fine non è diverso dai film più piccoli che ho fatto: si tratta di raccontare una storia che interessi al pubblico, usando una telecamera, degli attori e uno Wookie".