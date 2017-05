Retribution: Liam Neeson sarà il protagonista del film

Secondo Deadline,sarà la star del nuovo thriller, dello StudioCanal, The Picture Company e Ombra Films. Il film sarà il remake del thriller spagnolo del 2015, El Desconoscido.

Un broker di successo di Wall Street scopre una bomba posizionata sotto il sedile della sua auto. Non sapendo esattamente dove l'ordigno si trovi, è costretto a racimolare in pochissimo tempo una grossa somma di denaro per scongiurare l'esplosione. Le cose si complicano ulteriormente quando la famiglia dell'uomo sale in macchina con lui.

A produrre sarà Jaume Collet-Sera, che spesso collabora con Neeson. Oltre a lui ci saranno Juan Sola, Andrew Rona e Alex Heineman. Chris Salmanpour e Andrew Baldwin scriveranno la sceneggiatura del remake.

Neeson’s frequent collaborator Jaume Collet-Sera (Unknown, Non-Stop, Run All Night) will produce (but not direct) with Juan Sola, Andrew Rona and Alex Heineman. Chris Salmanpour and Andrew Baldwin will pen the screenplay for the remake.