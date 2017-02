Resident Evil: Vendetta, online un nuovo trailer del film d'animazione

La Sony Pictures ha pubblicato un nuovo trailer di, terzo lungometraggio in CGI sull'universo di Resident Evil dopo. Nonostante il grande successo del franchise, sembra che al momento il film non abbia ancora una data d'uscita ufficiale per quanto riguarda il mercato cinematografico occidentale.

Il nuovo trailer segue il primo, diffuso online lo scorso settembre. Resident Evil: Vendetta è ambientato a cavallo tra Resident Evil 6 e Resident Evil VII: Biohazard e vede per protagonisti Rebecca Chambers, Leon S. Kennedy e Chris Redfield, impegnati ad affrontare Glenn Arias, colui che intende diffondere un nuovo virus, The Trigger Virus, nel cuore di New York.

Il film è diretto da Takanori Tsujimoto e scritto da Makoto Fukami, ispirandosi al videgame Resident Evil della Capcom.